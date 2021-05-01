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ЭКОНОМИКА РБ


В 2021 ГОДУ БРЕСТСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ НАМЕРЕН ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРОВ В ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ОАО


14:43 03.05.2021

Брестский облисполком в 2021 году намерен с использованием механизмов приватизации привлечь инвесторов в двадцать шесть открытых акционерных обществ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, инвесторам предлагается рассмотреть возможность участия в развитии хозяйственных обществ через приобретение находящихся в коммунальной собственности пакетов акций 10 предприятий промышленности, 7 предприятий – производителей сельскохозяйственной продукции и обслуживающих сельское хозяйство, 5 предприятий торговли и обслуживающих торговлю, а также предприятий, оказывающих услуги складской и транспортной логистики, осуществляющих деятельность в области архитектуры, осуществляющих монтажные работы.

На сайте Брестского облисполкома можно ознакомиться с информацией о деятельности обществ, а также о размере предлагаемого для продажи пакета акций. В большинстве случаев это контрольные пакеты акций и выше.

Там же можно ознакомиться с информацией о деятельности других акционерных обществ с долей коммунальной собственности и в случае заинтересованности подготовить в адрес облисполкома свои предложения по развитию предприятий.

На сайте Брестского облисполкома также можно получить информацию о назначенных торгах по продаже акций.
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