Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 мая 2021 года выросло до 361,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 361 тыс. 897 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 352 тыс. 464 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 648 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2572 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 834 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 8 тыс. 238 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 895 тыс. 273 теста.