Международная научно-практическая конференция «Экология и защита окружающей среды» пройдет 5 мая в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, организуется она в заочном формате с целью выявления проблемных вопросов в области мониторинга окружающей среды на территории различных стран.

Участниками станут около 80 преподавателей, ученых, студентов из Беларуси, России и Украины. Будут затронуты вопросы организации и обеспечения экологической безопасности повседневной деятельности воинских частей, регулирования отношений в области охраны природных ресурсов, предотвращения вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности.

Материалы конференции опубликуют в сборнике научных докладов.

Организатором мероприятия выступает военный факультет БГУ.