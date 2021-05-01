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ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
13:50 03.05.2021
Международная научно-практическая конференция «Экология и защита окружающей среды» пройдет 5 мая в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, организуется она в заочном формате с целью выявления проблемных вопросов в области мониторинга окружающей среды на территории различных стран.
Участниками станут около 80 преподавателей, ученых, студентов из Беларуси, России и Украины. Будут затронуты вопросы организации и обеспечения экологической безопасности повседневной деятельности воинских частей, регулирования отношений в области охраны природных ресурсов, предотвращения вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности.
Материалы конференции опубликуют в сборнике научных докладов.
Организатором мероприятия выступает военный факультет БГУ.
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