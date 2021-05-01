На Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») успешно завершился этап завоза и проведения входного контроля ядерного топлива (тепловыделяющих сборок (ТВС) и поглощающих стержней системы управления и защиты (ПС СУЗ)) для начальной загрузки в реактор второго энергоблока.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе госкорпорации «Росатом», процесс входного контроля проводился профильными специалистами РУП «Белорусская АЭС» с участием представителей генерального подрядчика АО «Атомстройэкспорт» и завода-изготовителя топлива – Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). Каждый этап приемки СЯТ контролировали сотрудники Государственного атомного надзора Республики Беларусь.

В соответствии с регламентом проведения процесса входного контроля специалисты проверяли сопроводительную документацию, внешнее состояние топливной продукции, контрольные геометрические параметры, целостность технических средств индикации доступа к тепловыделяющим сборкам.

По итогам был подписан акт, подтверждающий успешное прохождение входного контроля на площадке, надлежащее качество и готовность поставленной партии ядерного топлива к начальной загрузке в реактор.

До начала загрузки в реактор второго энергоблока все топливо будет находиться в хранилище свежего топлива, обеспечивающем соблюдение необходимых условий для хранения.

Поставка свежего ядерного топлива выполнена в рамках генерального контракта на сооружение энергоблоков Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III. Энергоблоки Белорусской АЭС стали первыми объектами атомной электроэнергетики новейшего поколения III+, построенными по российским технологиям за рубежом.