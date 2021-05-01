УП «А1» запускает услугу «1 ГБ в сетях А1 и РФ (для бизнеса)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 12 мая 2021 года клиентам-юридическим лицам, а также физическим лицам, обслуживающимся на тарифных планах «Бизнес-класс» и «Smart Бесконечный», станет доступен роуминг-пакет объемом 1 ГБ в сетях операторов A1 Telekom Austria Group и России по фиксированной цене 12,90 рубля с автоматическим продлением пакета по истечении периода его действия. Стоимость пакета «1 ГБ в сетях А1 и РФ» для физических лиц с 12 мая 2021 года составит 9,90 рубля.

Предложение доступно в сетях операторов A1 Telekom Austria Group: A1 Austria (Австрия), A1 Bulgaria (Болгария), A1 Croatia (Хорватия), A1 Slovenia (Словения), A1 Serbia (Сербия) и A1 Macedonia (Северная Македония), а также в сетях мобильных операторов России – «МТС», «Билайн», «Мегафон» и «Теле2».

Срок, в течение которого можно пользоваться предоставленным трафиком, составляет 30 суток для пакета «1 ГБ в сетях А1 и РФ» и 30 дней для «1 ГБ в сетях А1 и РФ (для бизнеса)». По истечении этого периода пакет «1 ГБ в сетях А1 и РФ» отключается автоматически, «1 ГБ в сетях А1 и РФ (для бизнеса)» – продлевается до тех пор, пока услуга не будет отключена. Стоимость 1 МБ трафика, потребленного сверх включенного в соответствующий пакет, составит 1 копейку с шагом тарификации 1 КБ.