Компания «Санта Бремор» выпустила первые в стране лососевые палочки.

Сочетание лосося и сыра – как в роллах «Филадельфия». Новинка уже появилась в белорусских магазинах.

Брестский производитель открыл в Беларуси новую категорию - «Лосось Ролл». И это все те же палочки из сурими – фарша рыб тресковых пород, но с добавлением лосося. Это придает палочкам характерный красной рыбе вкус и цвет. В качестве начинки для ролла используется мягкий творожный сыр.

«В Беларуси довольно популярны крабовые палочки, а вот лососевые раньше не выпускались. Вместе с новой категорией мы открываем новый вкус и развиваем популярную в Европе модель потребления — быстрого перекуса. Все больше потребителей следят за тем, что едят, и мы хотим показать, что вкусная еда не обязательно жирная или калорийная», - пояснили в компании «Санта Бремор»

«Лосось Ролл» выпускается в упаковках по 180 граммов. В каждой — по 8 лососевых палочек с начинкой. Новинка подойдет для перекуса, вместо салата на обед или в качестве вечерней закуски. «Лосось Ролл» можно найти в супермаркетах и магазинах формата «у дома». Торговые сети уже загрузили новинку на витрины, представлена она рядом с крабовыми палочками.