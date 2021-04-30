Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области пресечена деятельность группы предпринимателей, которые несколько лет необоснованно пользовались преференциями налогового законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, с 2012 года коммерсанты зарегистрировали 25 субъектов хозяйствования по розничной торговле спортивными товарами известных торговых марок. Все они занимались продажей одних и тех же товаров, имели единую систему бухгалтерского учета, а также одних и тех же учредителей и управляющих. При этом каждый из 25 субъектов имитировал самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность в целях применения упрощенной системы налогообложения.

Использование схемы дробления бизнеса повлекло неуплату в бюджет более 7,5 млн. рублей. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении пяти человек возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

В ходе обысков изъяты документы, оргтехника, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности. Наложен арест на имущество подозреваемых (объекты недвижимости, транспортные средства и др.).