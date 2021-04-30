ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» в конце апреля в рамках проведения опытного среднего ремонта шасси МТ-ЛБу по собственно разработанной ремонтной документации успешно провело предварительные его испытания на соответствие техническим характеристикам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, подтверждены ходовые характеристики, проверена работоспособность систем и агрегатов изделия, в том числе герметичность и проверка изделия на плаву.