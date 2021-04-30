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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «2566 ЗАВОД ПО РЕМОНТУ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ВООРУЖЕНИЯ» УСПЕШНО ПРОВЕЛО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ШАССИ МТ-ЛБУ
11:59 03.05.2021
ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» в конце апреля в рамках проведения опытного среднего ремонта шасси МТ-ЛБу по собственно разработанной ремонтной документации успешно провело предварительные его испытания на соответствие техническим характеристикам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, подтверждены ходовые характеристики, проверена работоспособность систем и агрегатов изделия, в том числе герметичность и проверка изделия на плаву.
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