В сельскохозяйственном цехе «Гайна» Минского тракторного завода открылась новая молочно-товарная ферма «384».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», новая ферма рассчитана на 384 головы дойного стада. Строительство объекта началось меньше года назад. Только в строительно-монтажные работы Минский тракторный завод инвестировал более 10 миллионов рублей. Возведены два коровника, доильно-молочный блок, родильное отделение, блок вспомогательных помещений, крытый профилакторий, цех сухостойных коров и нетелей, здание молодняка.

СХЦ «Гайна» демонстрирует положительную динамику по выращиванию крупного рогатого скота, численность которого по итогам 2020 года составила 3 тысячи 269 голов. Производство молока в 2020 году превысило 7 тысяч тонн. За пять лет объем увеличился в 1,5 раза. Средний удой молока от одной коровы вырос более чем на 40%.

Задача на 2021 год – преодолеть восьмитысячный рубеж по надоям молока на корову. От открывшейся молочно-товарной фермы (после выхода на проектную мощность) ожидается прирост объема производимого молока в целом не менее, чем на 30%. Окупаемость вложенных в строительство средств будет обеспечено в течение 6,5 лет.