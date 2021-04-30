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ЭКОНОМИКА РБ
ОТРАБОТАВШЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО С БЕЛАЭС БУДЕТ НАПРАВЛЯТЬСЯ НА ПЕРЕРАБОТКУ В РОССИЮ
11:06 03.05.2021
Начальник ядерно-физической лаборатории отдела ядерной безопасности БелаАЭС Никита Гуц рассказал об обращении с отработавшим ядерным топливом на БелАЭС.
«После выработки ресурса тепловыделяющих сборок они из активной зоны реактора будут перемещены в систему приреакторного хранения отработавшего ядерного топлива - так называемый бассейн выдержки. Его емкость позволяет хранить отработавшие тепловыделяющие сборки в течение 10 лет. После этого отработавшее ядерное топливо направят на переработку в Россию», - сказал он.
Механизмы и порядок обращения с отработавшими ТВС определены стратегией обращения с отработавшим ядерным топливом, утвержденной правительством.
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