Начальник ядерно-физической лаборатории отдела ядерной безопасности БелаАЭС Никита Гуц рассказал об обращении с отработавшим ядерным топливом на БелАЭС.

«После выработки ресурса тепловыделяющих сборок они из активной зоны реактора будут перемещены в систему приреакторного хранения отработавшего ядерного топлива - так называемый бассейн выдержки. Его емкость позволяет хранить отработавшие тепловыделяющие сборки в течение 10 лет. После этого отработавшее ядерное топливо направят на переработку в Россию», - сказал он.

Механизмы и порядок обращения с отработавшими ТВС определены стратегией обращения с отработавшим ядерным топливом, утвержденной правительством.