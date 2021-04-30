В связи с участившимися случаями нарушения очередности въезда в автодорожный пункт пропуска «Бенякони» грузовиков в период образования очередей на выезд из Беларуси Лидский пограничный отряд организовал постоянный контроль очередности въезда в пункт пропуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, сведения о регистрационных знаках грузовых автомобилей, пропущенных из места формирования очереди перед населенным пунктом «Бенякони» (в порядке очередности), в том числе сведения о тягачах (грузовых автомобилях, следующих без полуприцепов), передаются в пункт пропуска и применяются сотрудниками органов пограничной службы для контроля очередности въезда в пункт пропуска грузовых автомобилей.

В случае прибытия для въезда в пункт пропуска грузового автомобиля, сведения о котором в пункт пропуска не передавались, либо прибытия грузового автомобиля (тягача с полуприцепом), при наличии сведений о пропуске к пункту пропуска только тягача без полуприцепа, водителю будет отказываться в пропуске на территорию пункта пропуска.