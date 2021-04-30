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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «БЕНЯКОНИ» УСИЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА ПОДЪЕЗЖАЮЩИМИ К ГРАНИЦЕ БЕЗ ОЧЕРЕДИ ФУРАМИ
10:56 03.05.2021
В связи с участившимися случаями нарушения очередности въезда в автодорожный пункт пропуска «Бенякони» грузовиков в период образования очередей на выезд из Беларуси Лидский пограничный отряд организовал постоянный контроль очередности въезда в пункт пропуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, сведения о регистрационных знаках грузовых автомобилей, пропущенных из места формирования очереди перед населенным пунктом «Бенякони» (в порядке очередности), в том числе сведения о тягачах (грузовых автомобилях, следующих без полуприцепов), передаются в пункт пропуска и применяются сотрудниками органов пограничной службы для контроля очередности въезда в пункт пропуска грузовых автомобилей.
В случае прибытия для въезда в пункт пропуска грузового автомобиля, сведения о котором в пункт пропуска не передавались, либо прибытия грузового автомобиля (тягача с полуприцепом), при наличии сведений о пропуске к пункту пропуска только тягача без полуприцепа, водителю будет отказываться в пропуске на территорию пункта пропуска.
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