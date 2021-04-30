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ЭКОНОМИКА РБ


ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЧИСЛЕНО 3 МЛН РУБЛЕЙ


10:42 03.05.2021

За январь-март 2021 года налоговыми инспекциями Могилевской области направлено 865 уведомлений на добровольную уплату налогов, из них: 591 – в адрес организаций, 274 – индивидуальным предпринимателям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по результатам исполнения направленных уведомлений были представлены налоговые декларации (расчеты) на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме 3,0 млн рублей, в том числе: организациями – 2,7 млн рублей и 0,3 млн рублей – индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, на 3,3 млн рублей уменьшена разница заявленных к зачету либо возврату из бюджета сумм налога на добавленную стоимость (НДС).

Основными причинами корректировки налоговых обязательств плательщиками являлись занижение налоговой базы по НДС, завышение размера налоговых вычетов по НДС, занижение прибыли к налогообложению и суммы налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг).
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