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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОРПУСНОГО ШАССИ МЗКТ ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО ВПК


10:28 03.05.2021

Завершились предварительные испытания корпусного шасси МЗКТ-692251 (6х6), предназначенного для использования в качестве транспортной базы пункта боевого управления (ПБУ) колесного варианта ЗРК «БУК-МБ3К».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, разработанное изделие продолжило семейство корпусных шасси МЗКТ-6922, -69221, -692250 и обеспечило высокую степень преемственности с предшественниками.

Шасси успешно прошло весь объем испытательной программы, в том числе комплекс исследований с оценкой параметров конструкции и пробеговые испытания по различным видам дорог с полной массой.

В мае месяце 2021 года изделие планируется передать заказчику для установки оборудования.

Полноприводное шасси МЗКТ-692251 имеет колесную формулу 6 × 6 с управляемыми колесами передней оси. Шасси укомплектовано 8-цилиндровым V-образным двигателем ТМЗ-8463.10 мощностью 500 л. с.

6-скоростная гидромеханическая передача, 2-скоростная раздаточная коробка, разрезные мосты с системой межосевых и межколесных дифференциалов, установленные на автомобиле, разработаны и изготовлены Минским заводом колесных тягачей.

Грузоподъемность шасси составляет 7000 кг, запас хода – 800 км, максимальная скорость – 75 км/ч.

На шасси МЗКТ-692251 установлена бортовая информационно-управляющая система производства НПООО «ОКБ ТСП», состоящая из двух цветных дисплеев, двух громкоговорителей, электронных блоков, коммутатора, двух видеокамер бокового обзора и одной видеокамеры заднего вида. Изделие оборудовано автоматической системой пожаротушения и автоматической системой смазки подвижных соединений подвески и рулевого управления.

Так, вследствие увеличения объема отсека размещения экипажа, в сравнении с шасси МЗКТ-692250, системы отопления, кондиционирования и вентиляции в новой модели имеют увеличенную мощность.

Отсек размещения экипажа - пулезащищенный, со стойкостью, соответствующей классу защиты Бр 3 по ГОСТ Р 50963.

Все эти новшества не только облегчают эксплуатацию шасси, но и делают ее более эффективной.
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