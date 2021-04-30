ЭКОНОМИКА РБ

КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 3 МАЯ ПРОВЕДЕТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ

09:41 03.05.2021 Комитет государственного контроля Гомельской области 3 мая 2021 г. проведет «горячую линию» с жителями региона по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, задать вопросы можно будет с 11.00 до 12.30 по номеру телефона в Гомеле: 8(0232) 23-83-87.