В рамках контроля за сооружением первого энергоблока БелАЭС проведено 300 целевых и 8 комплексных проверок. Об этом сообщил Госатомнадзор на общественных слушаниях относительно результатов проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия станции лицензионным требованиям в рамках подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.

По словам начальника Госатомнадзора Ольги Луговской, уровень безопасности первого энергоблока БелАЭС соответствует целевым требованиям безопасности.

Следует отметить, что к началу общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в Госатомнадзор поступило около 70 вопросов.

Слушания проходили в «гибридном» формате с использованием видеоконференцсвязи в девяти студиях, расположенных во всех областных центрах и Минске. Главная площадка организована в Островце.

"Это вопросы различные по содержанию - как технические, так и общего организационного плана", - рассказала Ольга Луговская.

Общественные слушания проводятся перед принятием окончательного решения о выдаче лецензии на промэксплуатацию первого энергоблока.

"Решение будет приниматься коллегией нашего Министерства. Наша задача сегодня - донести информацию о том, как оно было подготовлено Госатомнадзором, что положего в его основу, чтобы показать, что это решение является всесторонне осмысленным, всеобъемлющим, научно-обоснованным", - сказала Ольга Луговская.

Общественности будет доведена информация о том, как проводилась оценка соответствия БелАЭС требованиям нормативно-правовых документов, как оценивался проект и его реализация непосредственно на площадке атомной станции - по всем аспектам, которые касаются вопросов безопасности.

"Была проведена скурпулезная, масштабная работа, которая потребовала привлечения большого количества экспертов и специалистов в различных сферах",- подчеркнула Ольга Луговская.