|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В РАМКАХ КОНТРОЛЯ ЗА СООРУЖЕНИЕМ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС ПРОВЕДЕНО 300 ЦЕЛЕВЫХ И 8 КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК - ГОСАТОМНАДЗОР
09:27 03.05.2021
В рамках контроля за сооружением первого энергоблока БелАЭС проведено 300 целевых и 8 комплексных проверок. Об этом сообщил Госатомнадзор на общественных слушаниях относительно результатов проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия станции лицензионным требованиям в рамках подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.
По словам начальника Госатомнадзора Ольги Луговской, уровень безопасности первого энергоблока БелАЭС соответствует целевым требованиям безопасности.
Следует отметить, что к началу общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в Госатомнадзор поступило около 70 вопросов.
Слушания проходили в «гибридном» формате с использованием видеоконференцсвязи в девяти студиях, расположенных во всех областных центрах и Минске. Главная площадка организована в Островце.
"Это вопросы различные по содержанию - как технические, так и общего организационного плана", - рассказала Ольга Луговская.
Общественные слушания проводятся перед принятием окончательного решения о выдаче лецензии на промэксплуатацию первого энергоблока.
"Решение будет приниматься коллегией нашего Министерства. Наша задача сегодня - донести информацию о том, как оно было подготовлено Госатомнадзором, что положего в его основу, чтобы показать, что это решение является всесторонне осмысленным, всеобъемлющим, научно-обоснованным", - сказала Ольга Луговская.
Общественности будет доведена информация о том, как проводилась оценка соответствия БелАЭС требованиям нормативно-правовых документов, как оценивался проект и его реализация непосредственно на площадке атомной станции - по всем аспектам, которые касаются вопросов безопасности.
"Была проведена скурпулезная, масштабная работа, которая потребовала привлечения большого количества экспертов и специалистов в различных сферах",- подчеркнула Ольга Луговская.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2021
Курсы в банках
на 03.05.2021
Конвертация в банках
на 03.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте