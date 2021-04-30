ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В РАМКАХ КОНТРОЛЯ ЗА СООРУЖЕНИЕМ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС ПРОВЕДЕНО 300 ЦЕЛЕВЫХ И 8 КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК - ГОСАТОМНАДЗОР


09:27 03.05.2021

В рамках контроля за сооружением первого энергоблока БелАЭС проведено 300 целевых и 8 комплексных проверок. Об этом сообщил Госатомнадзор на общественных слушаниях относительно результатов проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия станции лицензионным требованиям в рамках подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.

По словам начальника Госатомнадзора Ольги Луговской, уровень безопасности первого энергоблока БелАЭС соответствует целевым требованиям безопасности.

Следует отметить, что к началу общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в Госатомнадзор поступило около 70 вопросов.

Слушания проходили в «гибридном» формате с использованием видеоконференцсвязи в девяти студиях, расположенных во всех областных центрах и Минске. Главная площадка организована в Островце.

"Это вопросы различные по содержанию - как технические, так и общего организационного плана", - рассказала Ольга Луговская.

Общественные слушания проводятся перед принятием окончательного решения о выдаче лецензии на промэксплуатацию первого энергоблока.

"Решение будет приниматься коллегией нашего Министерства. Наша задача сегодня - донести информацию о том, как оно было подготовлено Госатомнадзором, что положего в его основу, чтобы показать, что это решение является всесторонне осмысленным, всеобъемлющим, научно-обоснованным", - сказала Ольга Луговская.

Общественности будет доведена информация о том, как проводилась оценка соответствия БелАЭС требованиям нормативно-правовых документов, как оценивался проект и его реализация непосредственно на площадке атомной станции - по всем аспектам, которые касаются вопросов безопасности.

"Была проведена скурпулезная, масштабная работа, которая потребовала привлечения большого количества экспертов и специалистов в различных сферах",- подчеркнула Ольга Луговская.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.05.2021
валюта курс
EUR 3.0961
USD 2.5597
RUB 3.4165
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0961 -0.0066
USD 2.5597 -0.0019
RUB 3.4165 -0.0273
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.0900
USD 2.5620 2.5650
RUB 3.3930 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 03.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1980 1.2050
EUR/RUB 90.2000 91.0000
USD/RUB 75.0000 75.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте