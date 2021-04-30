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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ПОЧТИ НА 20%
18:02 30.04.2021
На внешние рынки в январе-марте организации концерна «Беллесбумпром» поставили продукции на 176,4 млн долларов США, что на 19,9% больше, чем январе-марте 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, рост экспортных отгрузок произошел как на рынках ближнего, так и дальнего зарубежья. В страны СНГ реализовано товаров на 83,3 млн долларов США, что на 14,5% больше прошлогоднего уровня. В дальнее зарубежье экспортировано продукции на 93,1 млн долларов США – на 25,1% больше.
В товарной структуре наибольшую долю в экспорте занимает продукция глубокой переработки, в которой образована наибольшая добавленная стоимость. Это древесные плиты (39,9 млн долларов США), мебель (35,8 млн долларов США), целлюлоза (30,7 млн долларов США), фанера (23,1 млн долларов США), бумага и картон (21,9 млн долларов США). При этом по всем обозначенным товарам обеспечен рост отгрузок: от плюс 7,7% по древесно-стружечным плитам до плюс 28,8% по целлюлозе.
В географии поставок в числе наиболее крупных рынков сбыта для предприятий концерна традиционно лидирующую позицию занимает Россия – более 32%, далее Польша – 16% и Китай – 11,5%. В Россию экспортировано продукции на 57 млн долларов США (рост 128,6%), в Польшу на 28,3 млн долларов США (рост 121,9%), в Китай на 20,4 млн долларов США (рост 127,4%).
На рынки Европейского союза предприятия концерна поставили продукции на 63,3 млн долларов США, что почти на 22% больше к уровню первого квартала 2020 г. Всего география экспорта организаций «Беллесбумпрома» в январе-марте охватила 38 стран.
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