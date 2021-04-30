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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СФОРМИРОВАЛ ПОЧТИ 60% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
17:03 30.04.2021
Платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области в январе-марте 2021 года составили 59,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, данными плательщиками за январь-март 2021 года уплачено в бюджет 507,0 млн рублей налогов и платежей, из них организациями – 480,7 млн рублей, или 56%, индивидуальными предпринимателями – 26,3 млн рублей, или 3,1%.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в сопоставимых ценах увеличены на 0,1%, или на 0,5 млн рублей.
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