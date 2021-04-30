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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ПОСТАВИЛ СПЕЦТЕХНИКУ НА КРУПНЕЙШИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


16:36 30.04.2021

В отгрузках ОАО «БЕЛАЗ» в марте и апреле особым пунктом значились машины специального назначения для крупнейших предприятий Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, крупный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс ОАО «Нафтан» реализует самую масштабную за всю историю предприятия программу инвестиционного развития. Ключевой проект программы – возведение установки замедленного коксования (позволит довести глубину переработки нефти до уровня 90%, выход светлых нефтепродуктов до уровня 65%). В данное время на главной строительной площадке «Нафтана» параллельно со строительно-монтажными работами идет пусконаладка. Для глобальной модернизации «Нафтан» приобрел фронтальные погрузчики БЕЛАЗ-78229 грузоподъемностью 10 тонн с объемом ковша 9 м3.

В декабре прошлого года и январе этого два погрузчика, соответствующие техническим требованиям заказчика, уже отправились в адрес нефтеперерабатывающего предприятия. А на днях третья машина модели 78229 после заводских испытаний отгружена и в первых числах мая поступит в ОАО «Нафтан».

На протяжении многих лет БЕЛАЗ и Белорусский металлургический завод (БМЗ) поддерживают взаимовыгодные связи и обеспечивают друг друга технологическим транспортом с одной стороны и металлургическим сырьем – с другой. Два новых тяжеловоза БЕЛАЗ-79261 совсем недавно пополнили парк цеха технологического транспорта крупнейшего металлургического предприятия в Европе. Белазовские машины грузоподъемностью 150 тонн вышли на внутризаводские маршруты в декабре и январе. В марте на БМЗ отгружен шлаковоз БЕЛАЗ-79220, который в ближайшее время займет свое место в технологической цепочке.
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