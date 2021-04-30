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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ОСТАНОВЛЕН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ
16:01 30.04.2021
На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершен первый этап опытно-промышленной эксплуатации, в рамках которого отработаны все режимы работы энергоблока на различной мощности — 50%, 75%, 90% и 100% от номинальной. Об этом сегодня сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.
По его словам, на данном этапе выполнено около 400 исследований и испытаний технологических систем.
«Все испытания завершены успешно. Оформлены необходимые отчетные документы, предусмотренные регламентом», - подчеркнул он.
В настоящее время первый блок остановлен для проведения регламентных работ, в том числе по отдельным моментам, которые генподрядчик по требованию белорусской стороны должен был снять для того, чтобы перейти к следующему этапу - комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки (проводится в течение 15 суток).
«Вчера мы провели оперативное совещание на станции, где подробно разобрали вопросы по выполнению доводки оборудования, прошли по каждому пункту. И можно сказать, что те работы, которые намечались, завершаются сегодня», - проинформировал замминистра.
Сейчас оформляются необходимые документы для того, чтобы перейти на следующий этап опытно-промышленной эксплуатации.
«Мы планируем, что в ближайшее время перейдем к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки - после того, как необходимые документы будут подготовлены и рассмотрены Госатомнадзором», - резюмировал Михадюк.
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