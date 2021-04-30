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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1505 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
15:52 30.04.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 апреля 2021 года выросло до 358,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 358 тыс. 738 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 349 тыс. 013 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1459 пац. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2542 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1505 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 919 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 850 тыс. 328 тестов.
По состоянию на 30 апреля более 291, 5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 111,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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