Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в результате проведения внеплановой проверки торгового объекта в Полоцке, который принадлежит индивидуальному предпринимателю, установило ряд нарушений законодательства о торговле, в числе которых несоблюдение ассортиментного перечня товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на основании выявленных нарушений приостановлена работа торгового объекта с 30 апреля по 29 мая 2021 г.

Следует отметить, что причиной решения о приостановлении работы торгового объекта послужили неустраненные нарушения, которые выявлялись ранее при проведении мониторингов в текущем году. Как показала проверка, индивидуальным предпринимателем полученные по итогам мониторингов рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков) были оставлены без должного внимания.

В ведомстве напомнили, что несоблюдение ассортиментного перечня является нарушением пункта 4 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь».

Право приостанавливать деятельность торговых объектов на срок до 90 дней предоставлено МАРТ абзацем вторым части третьей пункта 20 указа от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики».

При этом субъект торговли, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торгового объекта после устранения выявленных нарушений.