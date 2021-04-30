РУП «Белтелеком» оказало техническую поддержку очередной киберспортивной инициативе, предоставив возможность пользоваться интернетом на скорости 500 Мбит/с на первой киберспортивной арене Meta Arena в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на крупнейшей в Беларуси площадке для игр и киберспортивных мероприятий, которая была открыта 29 апреля, благодаря взаимодействию сторон создана современная телекоммуникационная инфраструктура. В Белтелекоме уверены, что именно эта локация позволит в полной мере задействовать ресурс волоконно-оптической линии связи.

«Здесь будут проводиться тренировки, соревнования и онлайн-трансляции. Gaming-модуль на 40 игровых мест оснащен мощными профессиональными компьютерами и аксессуарами для комфортной игры 24/7. Stream-room представляет собой полноценную студию с броадкастинговым оборудованием для записи голоса и видеопродакшена. Lounge-модуль с экраном повышенной четкости – для трансляций турниров в прямом эфире. А Bootcamp-зона на 10 игровых мест, оборудованных мощным железом и топовыми девайсами, подойдет самым искусным игрокам», - отметили в Белтелекоме.

Киберспортивная площадка Meta Arena начнет работу 1 мая.