Прокурорские работники Гомельской области при проверке 7 хозяйств АПК в зимне-стойловый период 2020-2021 годов в ходе инвентаризаций выявили недостачу КРС и факты сокрытия падежа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в I квартале 2021 года возбуждено 20 уголовных дел, связанных с внесением заведомо ложных сведений в официальные документы о реализации и падеже скота.

С начала года органы прокуратуры Гомельщины для устранения нарушений в сфере животноводства внесли 44 представления (в райисполкомы – 13), вынесли 78 предписаний, привлекли к административной и дисциплинарной ответственности 92 лица.

В целях взыскания причиненного падежом и хищением скота в суды заявлено 36 исков на сумму 199,2 тыс. рублей, из них рассмотрено и удовлетворено 15 на 85,8 тыс. рублей, возмещено 16,8 тыс. рублей.