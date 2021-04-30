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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА 1 КВАРТАЛ ВЫРОСЛА НА 74,1%


14:09 30.04.2021

Чистая прибыль холдинга «Белресурсы» за январь-март 2021 года составила 2536,7 тыс. рублей при доведенном задании 1277,5 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль выросла на 74,1%.

Рентабельность продаж составила 4,86% при доведенном задании 2,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рентабельность продаж выросла на 1,02 п.п.

Темп роста экспорта составил 122,54% к 2020 году при задании 103,7%. Экспортировано продукции на сумму 5253 тыс. долларов США.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» по итогам 1 квартала 2021 года составила 122,6 млн рублей и возросла на 3,9% к 2020 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 88,1 млн рублей или 84,1% к 2020 г. в сопоставимых условиях (или 96,6% к бизнес-плану в абсолютной сумме).

Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 5 959,4 тыс. рублей при доведенном задании 4887,4 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом прибыль от реализации выросла на 31,6%.

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 51,5 тыс. рублей на 1 работника или 106,2 % к 2020 году, по добавленной стоимости – 8,7 тыс. рублей на 1 работника или 118, % к 2020 году.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за 1 квартал 2021 года по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) – 0,987, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,174.
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