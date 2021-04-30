В первом квартале 2021 года количество физических лиц, осуществляющих виды деятельности, не требующие государственной регистрации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 253 и составило 3451 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, от данной категории налогоплательщиков в бюджет поступило 351,3 тыс. рублей, что на 100,0 тыс. рублей больше соответствующего периода 2020 года.

Рост количества плательщиков, осуществляющих виды деятельности, не требующей государственной регистрации, отмечается во всех регионах области. Традиционно наибольшее количество граждан привлечено к уплате единого налога налоговыми органами Витебска (874 человека) и Новополоцка (422 человека), а также Полоцкого (366 человек), Оршанского (290 человек) и Глубокского (207 человек) районов.

Среди предусмотренных видов деятельности наиболее распространенными и востребованными видами в области являются парикмахерские и косметические услуги (1485 человек), услуги репетиторов (758 человек), сдача жилых помещений и садовых домиков физическим лицам для краткосрочного проживания (223 человека).