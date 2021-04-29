Органы прокуратуры Гродненской и Минской областей выявили факты принятия должностными лицами сельхозпредприятий премий от ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, за поставку качественного сырья руководители либо главные специалисты агрохозяйств в нарушение установленных ограничений регулярно получали от представителей ОАО деньги в размере от 500 до 2000 рублей.

По требованиям прокуроров незаконно полученные вознаграждения переданы в доход государства.

Всего в I квартале 2021 года «стараниями» прокурорских работников Гродненщины 22 лица возместили ущерб, причиненный коррупционными правонарушениями, на сумму более 28 тыс. рублей.