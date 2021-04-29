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ЭКОНОМИКА РБ
НА ГРОДНЕНЩИНЕ ПОЛУЧЕННЫЕ В ОБХОД АНТИКОРРУПЦИОННЫХ НОРМ ДЕНЬГИ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В БЮДЖЕТ
13:17 30.04.2021
Органы прокуратуры Гродненской и Минской областей выявили факты принятия должностными лицами сельхозпредприятий премий от ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, за поставку качественного сырья руководители либо главные специалисты агрохозяйств в нарушение установленных ограничений регулярно получали от представителей ОАО деньги в размере от 500 до 2000 рублей.
По требованиям прокуроров незаконно полученные вознаграждения переданы в доход государства.
Всего в I квартале 2021 года «стараниями» прокурорских работников Гродненщины 22 лица возместили ущерб, причиненный коррупционными правонарушениями, на сумму более 28 тыс. рублей.
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