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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛ 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ, ИЛИ 5% ВВП


13:05 30.04.2021

Дефицит республиканского бюджета за январь-март 2021 года составил 1,8 млрд рублей, или 5% ВВП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-март 2021 года сложились в сумме 12,9 млрд рублей, или 23,9% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 3,4 млрд рублей, или 24,5% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 0,6 млрд рублей, или 18,0% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 0,8 млрд рублей, или 26,5%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,2 млрд. рублей, или 30,5%.

Доходы республиканского бюджета составили 5,6 млрд рублей, или 23,9% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 4,8 млрд рублей, или 25,2% утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 апреля 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 175,7 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-март 2021 года составили 14,5 млрд рублей, или 24,4% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 4,1 млрд рублей (30,5%), на финансирование национальной экономики – 1,2 млрд рублей (20,1%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 4,8 млрд рублей (24,3%).

Расходы республиканского бюджета составили 7,4 млрд рублей, или 25,6% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 4,7 млрд рублей, или 25,2%.

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-март 2021 года составил 1,6 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей.
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