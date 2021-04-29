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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ОБНОВИЛ КАДРЫ В РУКОВОДСТВЕ БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ И НАЗНАЧИЛ НОВЫХ НАЧАЛЬНИКОВ МИЛИЦИИ В ТРЕХ ОБЛАСТЯХ


12:38 30.04.2021

Лукашенко 30 апреля рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, Сергей Гусаченко назначен первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании, Дмитрий Примшиц - заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.

Кроме того, Александр Астрейко назначен начальником управления внутренних дел Минского облисполкома, Олег Шуляковский - начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома, Дмитрий Резенков - начальником управления внутренних дел Гродненского облисполкома.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Юрия Валеватого - первым заместителем председателя Гродненского облисполкома,

Дениса Курленко - заместителем председателя Минского облисполкома,

Дмитрия Захарчука - председателем Вороновского райисполкома,

Игоря Бобыря - главой администрации Ленинского района г.Гродно,

Александра Бурака - заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации,

Виктора Савчука - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Белостоке (Республика Польша),

Алексея Игликова - председателем Комитета государственного контроля Гомельской области,

Ивана Курмана - управляющим делами Гродненского облисполкома.
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