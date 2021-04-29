ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО ОБНОВИЛ КАДРЫ В РУКОВОДСТВЕ БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ И НАЗНАЧИЛ НОВЫХ НАЧАЛЬНИКОВ МИЛИЦИИ В ТРЕХ ОБЛАСТЯХ

12:38 30.04.2021 Лукашенко 30 апреля рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает его пресс-служба. Согласно информации, Сергей Гусаченко назначен первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании, Дмитрий Примшиц - заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании. Кроме того, Александр Астрейко назначен начальником управления внутренних дел Минского облисполкома, Олег Шуляковский - начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома, Дмитрий Резенков - начальником управления внутренних дел Гродненского облисполкома. Лукашенко также дал согласие на назначение: Юрия Валеватого - первым заместителем председателя Гродненского облисполкома, Дениса Курленко - заместителем председателя Минского облисполкома, Дмитрия Захарчука - председателем Вороновского райисполкома, Игоря Бобыря - главой администрации Ленинского района г.Гродно, Александра Бурака - заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации, Виктора Савчука - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Белостоке (Республика Польша), Алексея Игликова - председателем Комитета государственного контроля Гомельской области, Ивана Курмана - управляющим делами Гродненского облисполкома.