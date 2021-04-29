В соответствии с распоряжением премьер-министра № 95р от 27 апреля 2021 г. создан организационный комитет по подготовке и проведению 25-го Белорусского энергетического и экологического форума, выставки и конгресса «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, оргкомитету поручено обеспечить подготовку и проведение в Минске мероприятий с 12 по 15 октября 2021 г.

В его состав вошли: заместитель премьер-министра Юрий Назаров (председатель оргкомитета), министр энергетики Виктор Каранкевич, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук, заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич и др.

При необходимости оргкомитетом могут привлекаться в установленном порядке к работе руководители и специалисты республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству.