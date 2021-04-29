|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СОЗДАН ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 25-ГО БЕЛОРУССКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА
12:19 30.04.2021
В соответствии с распоряжением премьер-министра № 95р от 27 апреля 2021 г. создан организационный комитет по подготовке и проведению 25-го Белорусского энергетического и экологического форума, выставки и конгресса «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, оргкомитету поручено обеспечить подготовку и проведение в Минске мероприятий с 12 по 15 октября 2021 г.
В его состав вошли: заместитель премьер-министра Юрий Назаров (председатель оргкомитета), министр энергетики Виктор Каранкевич, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук, заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич и др.
При необходимости оргкомитетом могут привлекаться в установленном порядке к работе руководители и специалисты республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2021
Курсы в банках
на 30.04.2021
Конвертация в банках
на 30.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте