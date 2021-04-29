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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА УМЕНЬШИЛСЯ НА 2,4%, ВНУТРЕННИЙ – ВЫРОС НА 19,1%
12:06 30.04.2021
Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2021 года составил 59,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,5 млрд рублей, или на 2,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 18,1 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,4%.
В январе-марте 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 171,5 млн долларов США: 122,7 млн долларов США – правительства Российской Федерации; 40,3 млн. долларов США – МБРР; 8,3 млн долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 0,2 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга в январе-марте 2021 года составило 568,7 млн долларов США: 242,7 млн долларов США – правительства и банков РФ; 189,9 млн долларов США – банки Китая; 112,1 млн долларов США – ЕФСР; 22,0 млн долларов США – МБРР; 1,5 млн долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,5 млн долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 11,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.
В январе-марте 2021 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 721,0 млн долларов США. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 3,0 млн долларов.
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