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ЭКОНОМИКА РБ
FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ «БЕЛЭКСИМГАРАНТ» НА УРОВНЕ «B» С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ
11:53 30.04.2021
Fitch Ratings 28 апреля 2021 года подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховщика («РФУ») Белорусского республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» на уровне «B».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в страховой организации «Белэксимгарант», прогноз по рейтингу – «Негативный».
Рейтинг «Белэксимгарант» отражает системную значимость компании как национального экспортного кредитного агентства и 100-процентную государственную собственность.
Беларусь предусмотрела сильную законодательно закрепленную поддержку для «Белэксимгарант» в целях развития хорошо функционирующей системы экспортного страхования. В феврале 2021 было принято новое регулирование в отношении развития экспорта, которое подтвердило эксклюзивное право «Белэксимгарант» на гарантии от государства по экспортному страхованию, а также ввело стимулы в отношении более широкого использования банковских и страховых инструментов белорусскими экспортерами. Как следствие, «Белэксимгарант» ожидает сильный рост процентной доли покрытия экспорта страхованием. Несмотря на потенциальное увеличение конкуренции, Fitch полагает, что новое регулирование не приведет к ослаблению бизнес-профиля компании.
В 2020 г. «Белэксимгарант» показал более сильную чистую прибыль в размере 54 млн. бел. руб. в сравнении с 27 млн. бел. руб. в 2019 г. При этом «Белэксимгарант» имел небольшое число выплаченных и зарезервированных убытков, но их влияние на андеррайтинговый результат было довольно заметным ввиду высоких уровней чистого собственного удержания и географической концентрации экспортного страхования.
Страховщик поддерживает очень сильный регулятивный показатель платежеспособности, сходный с Solvency I, который был на уровне 56x на конец 2020 г.
В 2007 Fitch Ratings впервые присвоил рейтинг финансовой устойчивости «Белэксимгарант» и с тех пор ежегодно подтверждает его не ниже суверенного рейтинга Республики Беларусь.
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