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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ 1 И 2 МАЯ БУДУТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ДЕЖУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
11:48 30.04.2021
РУП «Белпочта» проинформировало о режиме работы объектов почтовой связи с 30 апреля по 2 мая 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 30 апреля городские и сельские объекты почтовой связи работают по установленному режиму работы. В объектах почтовой связи, где штатным расписанием предусмотрен один работник, режим работы сокращен на 1 час.
1 и 2 мая 2021 года работают только дежурные объекты почтовой связи.
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