РУП «Белпочта» проинформировало о режиме работы объектов почтовой связи с 30 апреля по 2 мая 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 30 апреля городские и сельские объекты почтовой связи работают по установленному режиму работы. В объектах почтовой связи, где штатным расписанием предусмотрен один работник, режим работы сокращен на 1 час.

1 и 2 мая 2021 года работают только дежурные объекты почтовой связи.