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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ПРЕДСТАВИЛ ОБНОВЛЕННЫЕ ТРАКТОРЫ BELARUS НА ВЫСТАВКЕ В КАЗАНИ
11:18 30.04.2021
ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» представила обновленные тракторы BELARUS-82.3 и 1222.3 на выставке в «Казань Экспо».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», специальная выставка организована Минпромторгом Татарстана и посвящена ключевым отраслям промышленности. Экспозицию посетил премьер-министра Беларуси Роман Головченко и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Роман Головченко и Рустам Минниханов также побывали в цехе сборки тракторов «ТПК МТЗ-Татарстан».
Напомним, Минский тракторный завод планирует в ближайшие 3-4 года выйти в Елабуге на объем производства в 5 тысяч единиц техники. В настоящее время торгово-производственная компания является единым оператором поставки техники BELARUS в АО «Росагролизинг».
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