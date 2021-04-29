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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СОСТАВИЛА 7,5%
11:05 30.04.2021
Доля связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси в январе-марте 2021 года составила 7,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, по секции «Информация и связь» добавленная стоимость составила 2,7 млрд рублей, темп роста добавленной стоимости – 103,5%.
В целом по республике доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций составили 1 млрд 19 млн рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% больше.
В первом квартале сохранилась стабильная положительная динамика финансового состояния организаций, осуществляющих деятельность в сфере связи и информатизации.
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