Доля связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси в январе-марте 2021 года составила 7,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, по секции «Информация и связь» добавленная стоимость составила 2,7 млрд рублей, темп роста добавленной стоимости – 103,5%.

В целом по республике доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций составили 1 млрд 19 млн рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% больше.

В первом квартале сохранилась стабильная положительная динамика финансового состояния организаций, осуществляющих деятельность в сфере связи и информатизации.