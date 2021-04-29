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ЭКОНОМИКА РБ


ФАКТЫ НЕОБОСНОВАННОГО ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН ВЫЯВЛЕНЫ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ


10:40 30.04.2021

Работники Комитета государственного контроля Витебской области в марте 2021 года выявили факты необоснованного завышения цен на социально значимые товары в торговых объектах, расположенных в учреждениях здравоохранения Витебска, Орши и Полоцка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, мониторинг дисциплины цен был проведен в 11 мини-кафе, магазинах и буфетах. Установлены завышение торговых надбавок, нарушения правил продажи товаров, санитарных норм и правил, несоблюдение ассортиментных перечней, отсутствие информации о ценах и документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Например, в кафетерии витебской больницы в продаже находилось 12 наименований продовольственных товаров, цены на которые были сформированы с превышением предельных надбавок до 35 процентных пунктов. В мини-кафе другой витебской больницы не было информации о ценах на большинство товаров, а также отсутствовали документы, подтверждающие качество предлагаемых покупателям кулинарных изделий, молока, сметаны, сока.

Некоторые субъекты хозяйствования допустили нарушения повторно. В частности, в ходе первого мониторинга в продуктовом магазине одной из больниц Витебска установлены нарушения порядка ценообразования на сметану, кефир, молоко, сливочное масло, вареную колбасу (торговые надбавки были завышены до 72,5 процентных пункта), при втором мониторинге госконтролеры обнаружили на прилавке пюре для детского питания с торговой надбавкой, завышенной до 34 процентных пунктов.

По предложению Комитета госконтроля Витебской области работники центров гигиены и эпидемиологии в апреле провели проверочные мероприятия, которые подтвердили системные нарушения и недостатки в 34 торговых объектах, расположенных в учреждениях здравоохранения.

Как следствие, расторгнут договор аренды с субъектом, допустившим повторные нарушения; инициировано приостановление деятельности мини-кафе; вынесены требования о запрете реализации отдельной пищевой продукции в 14 объектах общепита в учреждениях здравоохранения. За нарушения законодательства к административной ответственности привлечены 5 человек.
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