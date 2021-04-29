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ЭКОНОМИКА РБ


«САВУШКИН ПРОДУКТ» ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ ЗЕРНЕНЫЙ ТВОРОГ


10:14 30.04.2021

OAO «Савушкин продукт» выводит на белорусский рынок новинку — зерненый творог без сливок с солью.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, зерненый творог «Савушкин» производят исключительно из свежего молока, благодаря чему обладает нежным молочным вкусом и сохраняет все полезные свойства молока, витамины, микро- и макроэлементы. Технологический процесс не предусматривает добавления сливок к уже готовому продукту, что позволяет сохранить структуру творожного зерна в полной мере. Продукт имеет 100% натуральный состав и производится без красителей и консерванты.

Зерненый творог без сливок с солью рекомендуется к употреблению как самостоятельное блюдо. Также он отлично сочетается с медом и джемами, ягодами и сухофруктами, прекрасен с зеленью, травами (базилик, зеленый лук, прованские травы) и оливковым маслом. А еще подходит для приготовления овощных салатов, холодных, горячих закусок и блюд.

Калорийность этого кисломолочного продукта невысока, что особенно ценно для тех, кто старается питаться не только вкусно, но и полезно. В 100 граммах продукта содержится 5 граммов молочного жира, 16 граммов белка и 1.5 граммов углеводов. Энергетическая ценность 100 граммов продукта составляет всего лишь 115 килокалорий. Он подходит для здорового питания, и рекомендован всем, кто следит за здоровьем и стремится сохранить стройность фигуры.

Новинка выпускается в удобной упаковке со стикером, что позволяет многократно открывать ее, и при этом обеспечить свежесть продукта после вскрытия. В продаже в торговой сети зерненый творог представлен в двух вариантах: в упаковках по 300 и 450 граммов.

Зерненый творог выпускается на современном оборудовании высокотехнологичного завода ОАО «Савушкин продукт» в Бресте.
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