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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ БУДЕТ НАРАЩИВАТЬ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИОННЫЕ РЫНКИ СБЫТА И РАЗВИВАЯ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
09:52 30.04.2021
Беларусь будет наращивать экспортные поставки продовольствия, сохраняя традиционные рынки сбыта и развивая новые направления. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин по итогам совещания о ситуации в сфере АПК, на котором обсуждались текущее положение дел, проблемные вопросы и пути их решения.
Вице-премьер констатировал значительные достижения в развитии агропромышленного сектора, в том числе самостоятельное обеспечение страной полной продовольственной безопасности.
"Сейчас на первый план выходит задача продавать, и продавать больше, в большее количество стран. Это основная задача", - подчеркнул Александр Субботин, которого цитирует сайт правительства.
Ситуация по экспортным поставкам, по его словам, живая и постоянно меняющаяся.
"Если одна дверь закрывается, то где-то две-три двери сразу открываются. Я уверен, и это показывают все аналитические исследования, что продовольствие не потеряет своей актуальности. В мире уже начинает ощущаться дефицит продовольственных товаров и цены начинают уверенно ползти вверх на все продовольствие. Поэтому мы как одни из основных производителей и поставщиков продовольствия в мире, как бы это громко ни было сказано, понимаем свое место и будем держаться за свое место под солнцем, - сказал заместитель премьер-министра. - Все очень непросто, очень сложно и кропотливо, но мы пусть и медленно, но идем в гору".
Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания за 2020 год составил $5,8 млрд и вырос на 4,3% по сравнению с 2019-м. Прирост валютной выручки - $240 млн. Отечественная продукция поставлялась в 116 стран мира (в 2019-м - в 104). По данным за первый квартал этого года валютная выручка на $72 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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