ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ БУДЕТ НАРАЩИВАТЬ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИОННЫЕ РЫНКИ СБЫТА И РАЗВИВАЯ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ


09:52 30.04.2021

Беларусь будет наращивать экспортные поставки продовольствия, сохраняя традиционные рынки сбыта и развивая новые направления. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин по итогам совещания о ситуации в сфере АПК, на котором обсуждались текущее положение дел, проблемные вопросы и пути их решения.

Вице-премьер констатировал значительные достижения в развитии агропромышленного сектора, в том числе самостоятельное обеспечение страной полной продовольственной безопасности.

"Сейчас на первый план выходит задача продавать, и продавать больше, в большее количество стран. Это основная задача", - подчеркнул Александр Субботин, которого цитирует сайт правительства.

Ситуация по экспортным поставкам, по его словам, живая и постоянно меняющаяся.

"Если одна дверь закрывается, то где-то две-три двери сразу открываются. Я уверен, и это показывают все аналитические исследования, что продовольствие не потеряет своей актуальности. В мире уже начинает ощущаться дефицит продовольственных товаров и цены начинают уверенно ползти вверх на все продовольствие. Поэтому мы как одни из основных производителей и поставщиков продовольствия в мире, как бы это громко ни было сказано, понимаем свое место и будем держаться за свое место под солнцем, - сказал заместитель премьер-министра. - Все очень непросто, очень сложно и кропотливо, но мы пусть и медленно, но идем в гору".

Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания за 2020 год составил $5,8 млрд и вырос на 4,3% по сравнению с 2019-м. Прирост валютной выручки - $240 млн. Отечественная продукция поставлялась в 116 стран мира (в 2019-м - в 104). По данным за первый квартал этого года валютная выручка на $72 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2021
валюта курс
EUR 3.1027
USD 2.5616
RUB 3.4438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1027 +0.0088
USD 2.5616 -0.0017
RUB 3.4438 +0.0225
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.1080
USD 2.5570 2.5660
RUB 3.4160 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 30.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2070 1.2120
EUR/RUB 90.2000 90.9000
USD/RUB 74.5000 75.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте