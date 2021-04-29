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ЭКОНОМИКА РБ
ООО «РУБИКОН» ПЕРВЫМ В БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛО ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ GDP ЕАЭС
09:28 30.04.2021
Фармацевтическое предприятие ООО «Рубикон» (Витебск) первым в Беларуси получило документ «Заключение о соответствии правилам надлежащей дистрибьюторской практики» в рамках Евразийского экономического союза (GDP ЕАЭС).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, с 2021 года процедура инспектирования субъектов фармрынка на соответствие правилам GDP ЕАЭС стала обязательной. За инспектирование отвечают специалисты ГУ «Госфармнадзор». В 2020 году поступило 65 заявок по проведению инспектирования, уже проведено 10 инспекций.
По словам заместителя министра здравоохранения Дмитрия Чередниченко, такой мониторинг был направлен на обеспечение надлежащей организации процесса оптовой реализации лекарственных средств.
«Прохождение такой проверки - гарантия того, что потребитель получит эффективное, качественное, безопасное лекарственное средство», - подчеркнул замминистра.
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