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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД ПО МАРШРУТУ МИНСК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ


18:05 29.04.2021

В связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока на майские праздники в сообщении Минск – Санкт-Петербург – Минск в целях улучшения качества обслуживания пассажиров Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначила дополнительный поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, из Минска поезд будет отправляться 7, 8, 9, 10 мая в 19:02 и прибывать в Санкт-Петербург 8, 9, 10, 11 мая в 9.16.

Из Санкт-Петербурга поезд отправится 8, 9, 10, 11 мая в 14:26 и прибудет в столицу Беларуси 9, 10, 11, 12 мая в 5.08.

Проезд указанным поездом предусмотрено только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

Пассажиры, следующие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, и соблюдать при нахождении на железнодорожных вокзалах
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