МИНСК, 29 апреля /ЭКОПРЕСС/. 31-я специализированная международная выставка «БЕЛАГРО-2021» пройдет 1-5 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, местом ее проведения «БЕЛАГРО-2021» станет территория выставочного центра Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень», расположенного в 25 км от Минска (Смолевичский район, пр. Пекинский, 29).

Экспозиция разместится в 2 павильонах и на открытой площадке.

Традиционно «БЕЛАРГО» является одним из самых масштабных событий для агропромышленного комплекса Беларуси. На сегодня уже подано более 250 заявок на участие в выставке от компаний, которые представляют продукцию 16 стран мира: Беларуси, России, Великобритании, Германии, Нидерландов, Литвы, Китая, Польши, Франции, Швейцарии, Швеции, Бельгии, Италии, Австрии, Сербии, Иордании. Прием заявок продолжается.

Основная тематика выставки: техника, технологии и оборудование для сельскохозяйственного производства, фермерских и тепличных хозяйств; продукция сельскохозяйственного производства; агрохимия, средства защиты растений и почв; зоотехния; корма и кормовые добавки; ветпрепараты и медикаменты; строительные конструкции, энергетическое оборудование, программное обеспечение; семена, растения, технологическое оборудование для переработки зерновых; специальная литература; холодильное оборудование и технологии; упаковочное и фасовочное оборудование, материалы, тара, этикетки для сельскохозяйственных нужд; пчеловодство; запчасти и комплектующие; техника, технологии и оборудование для животноводства и птицеводства.

Специальную экспозицию достижений отечественных аграриев ежегодно организует Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Последние разработки продемонстрируют научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству и по продовольствию. Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству и ГО «Белплемживобъединение» организуют специальную экспозицию достижений отечественного животноводства и птицеводства.

Профессиональным сопровождением выставки станет деловая программа. В ходе двух десятков тематических конференций и семинаров будет обсуждаться широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельхозпродукции, использованию земельных ресурсов, развитию племенного животноводства, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области сельского хозяйства, а также другие актуальные вопросы. Деловая программа выставки наполнена демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами.

Также в ходе выставки запланирована открытая дискуссия операторов продовольственного рынка: «Производство, потребление, экспорт продукции АПК: как найти баланс устойчивого развития».

Пройдут конференции: «Актуальные вопросы законодательства и инновационные технологии в животноводстве», «Роль современной науки и аграрного образования в развитии современного сельского хозяйства», «Новинки сельскохозяйственной техники, энергетического и технологического оборудования», «Органическое сельское хозяйство и земледелие», «Инновационные технологии в аграрном секторе», «Новые разработки НАН Беларуси – сельскому хозяйству», «IT решения для сельского хозяйства. Продающий маркетинг».

В рамках выставки состоятся круглые столы: «Актуальные вопросы сотрудничества белорусских и российских компаний», «Опыт, проблемы и перспективы развития фермерских хозяйств».

Помимо этого, пройдет ярмарка инновационных разработок: «АПК 2021: технологии, оборудование», а также конкурсы на лучшую племенную корову молочной породы, на лучшую племенную лошадь, профессионального мастерства «Лучший пахарь», дегустационный «Чемпион вкуса» и другие мероприятия.

В дни работы выставки «БЕЛАГРО-2021» от станции метро «Могилевская» и обратно будет курсировать бесплатный автобус, а также на выставку можно будет доехать городскими и междугородними автобусами и маршрутками.