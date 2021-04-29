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ЭКОНОМИКА РБ
РЕГИСТРАЦИЯ АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЦТ 2 МАЯ ОТКРОЕТСЯ В БГУ
17:40 29.04.2021
2 мая в БГУ откроется регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования (пр-т Независимости, 4. Холл 1-го этажа главного корпуса).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, продлится регистрация до 1 июня. В будние дни пункт регистрации будет работать с 9.00 до 19.00, а 2, 15 и 29 мая с 9.00 до 18.00. Выходные дни – 8, 9, 10, 11, 16, 22, 23 и 30 мая.
Регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервный день осуществляется с 2 июля по 9 июля (3 июля – выходной).
Абитуриенты заполняют заявление на одном из государственных языков.
В нынешнем году в связи с эпидемиологической ситуацией заявление на участие в ЦТ можно подать одним из предложенных способов:
онлайн с помощью электронной формы на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). С инструкцией по заполнению можно ознакомиться здесь;
лично в одном из пунктов регистрации.
После подачи заявления или посредством заполнения формы в системе предварительной регистрации абитуриентам необходимо внести оплату за прием и оформление документов (кроме льготной категории граждан).
После внесения оплаты по предварительной записи абитуриент лично забирает в пункте регистрации пропуск для участия в ЦТ. Для этого ему необходимо лично предоставить паспорт (вид на жительство или удостоверение беженца) или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.
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