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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 1 КВАРТАЛ В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ГРАЖДАН ПОСТУПИЛО 12,2 МЛН РУБЛЕЙ
17:26 29.04.2021
На начало 2021 года на учете в налоговых органах Брестской области состояло более 513 тысяч физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, увеличение количества плательщиков к уровню прошлого года составило более 2 тыс. физических лица и обусловлено в основном за счет роста количества физических лиц, уплачивающих земельный налог, налог на недвижимость и арендную плату.
Сумма налогов, поступивших от физических лиц за январь-март текущего года в бюджет, составила 12,2 млн рублей.
Удельный вес платежей, поступивших от физических лиц, составил 3,1% от общей суммы поступлений в бюджет.
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