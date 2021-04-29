На начало 2021 года на учете в налоговых органах Брестской области состояло более 513 тысяч физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, увеличение количества плательщиков к уровню прошлого года составило более 2 тыс. физических лица и обусловлено в основном за счет роста количества физических лиц, уплачивающих земельный налог, налог на недвижимость и арендную плату.

Сумма налогов, поступивших от физических лиц за январь-март текущего года в бюджет, составила 12,2 млн рублей.

Удельный вес платежей, поступивших от физических лиц, составил 3,1% от общей суммы поступлений в бюджет.