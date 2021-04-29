ЭКОНОМИКА РБ

BECLOUD СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ НОВОГО ПАРТНЕРСКОГО СТАТУСА ESET

17:21 29.04.2021 Оператор beCloud получил статус Corporate Premier Partner в партнерской программе компании ESET, ведущего международного разработчика антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности для дома и бизнеса. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании beCloud, статус Corporate Premier Partner подтверждает наличие в штате облачного оператора сертифицированных специалистов по программным продуктам и разработкам ESET. Новый статус и компетенции специалистов beCloud позволят оператору предлагать клиентам еще более выгодные условия приобретения продуктов вендора и обеспечить качественный сервис. Сотрудничество компаний началось чуть более года назад. За это время beCloud удалось существенно повысить уровень экспертных знаний и сформировать успешную практику внедрения решений и услуг ESET на белорусском рынке.