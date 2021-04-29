|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
BECLOUD СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ НОВОГО ПАРТНЕРСКОГО СТАТУСА ESET
17:21 29.04.2021
Оператор beCloud получил статус Corporate Premier Partner в партнерской программе компании ESET, ведущего международного разработчика антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности для дома и бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании beCloud, статус Corporate Premier Partner подтверждает наличие в штате облачного оператора сертифицированных специалистов по программным продуктам и разработкам ESET.
Новый статус и компетенции специалистов beCloud позволят оператору предлагать клиентам еще более выгодные условия приобретения продуктов вендора и обеспечить качественный сервис.
Сотрудничество компаний началось чуть более года назад. За это время beCloud удалось существенно повысить уровень экспертных знаний и сформировать успешную практику внедрения решений и услуг ESET на белорусском рынке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2021
Курсы в банках
на 29.04.2021
Конвертация в банках
на 29.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте