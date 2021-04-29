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ЭКОНОМИКА РБ


BECLOUD СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ НОВОГО ПАРТНЕРСКОГО СТАТУСА ESET


17:21 29.04.2021

Оператор beCloud получил статус Corporate Premier Partner в партнерской программе компании ESET, ведущего международного разработчика антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности для дома и бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании beCloud, статус Corporate Premier Partner подтверждает наличие в штате облачного оператора сертифицированных специалистов по программным продуктам и разработкам ESET.

Новый статус и компетенции специалистов beCloud позволят оператору предлагать клиентам еще более выгодные условия приобретения продуктов вендора и обеспечить качественный сервис.

Сотрудничество компаний началось чуть более года назад. За это время beCloud удалось существенно повысить уровень экспертных знаний и сформировать успешную практику внедрения решений и услуг ESET на белорусском рынке.
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