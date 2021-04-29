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ЭКОНОМИКА РБ


МОЛОДЕЖНЫЙ АТОМНЫЙ ФОРУМ PROATOM ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 20 МАЯ


16:53 29.04.2021

Молодежный атомный форум ProAtom пройдет в Минске 20 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, форум направлен на продвижение в молодежной среде информации о развитии атомной энергетики, реализации проекта по строительству Белорусской атомной электростанции, программах подготовки кадров для отрасли, а также возможностях трудоустройства молодых специалистов, получивших профильное образование.

В мероприятии примут участие крупнейшие вузы страны – БГУ, БНТУ, БГУИР, БГМУ, МГЭУ им. А.Д.Сахарова, а также Минский государственный энергетический колледж и школы Минска.

Перед участниками форума выступят ведущие эксперты атомной отрасли, которые расскажут о сферах применения ядерных технологий, безопасности современных атомных электростанций, программах обучения и переподготовки персонала для отрасли, в том числе в рамках международного сотрудничества.

Программа форума предусматривает мастер-классы, интерактивы, игровые площадки и викторины. Кроме того, в день форума будет работать выставка достижений атомной энергетики и связанных с ней направлений. Свои экспозиции представят ГПО «Белэнерго», Госкорпорация «Росатом», РУП «Белорусская атомная электростанция», Информационный центр по атомной энергии, ПО «Белоруснефть», Национальная академия наук Беларуси, Госатомнадзор, компания «Атомтех», вузы.

Организаторами форума выступают Министерство энергетики совместно с ГПО «Белэнерго», Госкорпорацией «Росатом» и РУП «Белорусская атомная электростанция» при содействии Министерства образования.
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