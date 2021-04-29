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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ, А ЦЕНЫ ПОЧТИ НЕ МЕНЯЮТСЯ


16:30 29.04.2021

Предложение на рынке загородной недвижимости в Минской области продолжает расти, но более медленными темпами, чем обычно.

Как пишет Realt.by, в марте количество выставленных на продажу объектов увеличилось только на 4%, когда в прошлые месяцы рост в начале весны составлял в среднем 8-12%.

В наибольшей степени рынок пополнился за счет дач и современных домов (построены после 2010 года) — и тех, и других стало больше на 6%. На 4% увеличилось число участков и недостроенных домов. Количество старых домов, построенных до 2010 года, за месяц практически не изменилось.

Основной рост предложения в марте произошел вдали от Минска — в 10-25 и 25-50 км (на 5% и 4% соответственно). В радиусе 10 км от столицы число выставленных на продажу объектов увеличилось на более скромные 2,5%.

Восстановление небольшого количества кредитных программ и сезонность в целом немного проявили себя и на продажах — количество сделок за месяц подросло. Тем не менее текущий уровень спроса крайне мал для начала весны: даже в сравнении с неудачным мартом 2020 года количество проданных объектов в марте 2021-го в Минском районе было только на 4% выше, а в соседних районах — на 10% ниже.

Существенных изменений в уровне цен на загородную недвижимость в марте не произошло. Немного подорожали недостроенные дома — на 1% к февралю, стали дешевле участки (на 0,5%).

Предложение домов в Минске за месяц увеличилось на 2% и также достигло своего нового максимума. Что касается цен, в марте дома в черте города продавали в среднем за 1125 $/м2, что на 1,6% выше, чем в феврале.
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