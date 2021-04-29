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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1309 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ


15:57 29.04.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 апреля 2021 года выросло до 357,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 357 тыс. 233 человека человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели тыс. 554 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1406 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2532 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1309 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 175 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 832 тыс. 409 тестов.

На 29 апреля более 286,9 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 102,2 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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