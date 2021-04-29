ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) с 29 апреля 2021 года переводит экспортные торги дубленым полуфабрикатом «вет-блю» на регулярную основу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, решение принято в связи со стабильным спросом со стороны иностранных покупателей.

Первые такие торги пройдут сегодня в 14:30. В дальнейшем по вторникам в 11:00 будет проходить объединенная торговая сессия по реализации на экспорт и кожевенного сырья, и полуфабриката «вет-блю».

Сессионные экспортные торги кожевенным сырьем проводятся на бирже с 2006 г., но сейчас из-за высоких вывозных пошлин география продаж ограничена странами ЕАЭС. На полуфабрикат «вет-блю» данная мера тарифного регулирования не распространяется, поэтому через биржевую площадку его активно покупают компании из Великобритании, России и Украины. Причем спрос значительно превышает предложение, поэтому в настоящее время ведутся переговоры с белорусскими кожевенными комбинатами по выставлению на торги более крупных объемов продукции.

Введение еженедельной торговой сессии обеспечит ритмичность экспортных поставок и позволит отечественным предприятиям лучше планировать продажи, считают в БУТБ.

В I квартале 2021 г. сумма сделок по реализации кожевенного сырья на экспорт составила 0,7 млн USD, а дубленого полуфабриката "вет-блю" - 0,5 млн USD.