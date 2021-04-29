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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ «ШИРОКИМ ФРОНТОМ» БУДЕТ ИДТИ МЕЛИОРАЦИЯ
15:35 29.04.2021
Лукашенко настаивает на активизации мелиорации. Свою точку зрения по этому вопросу он озвучил сегодня на совещании о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны.
"Категорически настаиваю на активизации мелиорации. Все должно быть направлено на это. Мы теряем огромные площади, тысячи гектаров. Они начали зарастать хмызняком. А завтра из него вырастут никому не нужные деревья (леса у нас хватает, дай бог его переработать). Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия - это задача государственной важности. Это наша задача. Поэтому я попрошу министра и вице-премьера заняться этими проблемами", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он отметил, что для реализации этой задачи в каждом районе должен быть специальный отряд.
"Мелиорация - вопрос важнейший для нас. В каждой области широким фронтом должна осуществляться мелиорация", - потребовал он.
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