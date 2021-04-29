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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЯЮТ УСН
14:58 29.04.2021
29,0 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) в январе-марте 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, поступления по налогу при УСН увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2%, или на 0,9 млн рублей в фактическом исчислении. В бюджете области доля поступлений по налогу составила 9,4%.
Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 24,6 тыс. (59,3% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 6,1 тыс. (39,2% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 18,5 тыс. (71,2%).
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