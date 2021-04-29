Система здравоохранения Беларуси делает серьезные шаги для реализации процесса перехода к персонификации лечения и повышения вовлечения пациента в лечебный процесс путем концентрации услуг вокруг пациента на основе информационно-коммуникационных технологий. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, выступая 28 апреля перед участниками Международного форума #GBC (Государство. Бизнес. Граждане).

По его словам, для реализации услуг электронного здравоохранения, осуществления последовательных шагов, планирования финансовых средств, обеспечения готовности организаций здравоохранения к работе в едином информационном пространстве утверждена Концепция развития системы электронного здравоохранения на период до 2022 года.

Основой реализации концепции развития электронного здравоохранения в Беларуси до 2022 года стал проект «Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь», финансируемый за счет средств займа Всемирного банка, и построение Централизованной информационной системы здравоохранения Республики Беларусь. Ядром данной системы станет Центральная программная платформа.

Как подчеркнул министр, «уже проведены международные конкурсные торги на закупку Центральной программной платформы Централизованной информационной системы здравоохранения, заключен контракт с компанией-исполнителем Ericsson Nikola Tesla d.d. и завершается этап разработки Эскизного проекта системы». Причем, в технических требованиях к Центральной программной платформе учтены потребности не только отрасли здравоохранения, но и других заинтересованных ведомств, представители которых принимали участие в их разработке и согласовании на уровне межведомственной рабочей группы.

В создании Национальной системы электронного здравоохранения планируется использовать портал государственных услуг в качестве точки входа пациента в личный кабинет пациент, а также идентификации пациента в поликлинике и аптеках нашей страны с использованием ID-паспорта.

Главная задача сегодня - преодоление существующей фрагментации IT-решений в здравоохранении и реализация свободного и оперативного обмена медицинскими данными между организациями здравоохранения, заинтересованными органами государственного управления и иными организациями.

В стране уже предпринят ряд существенных шагов для перехода к электронному здравоохранению. В отрасли эксплуатируются информационные системы национального уровня, основными из которых является Белорусский канцер-регистр; регистр «Сахарный диабет»; «Туберкулез», ВИЧ-инфицированных пациентов, «Кадры» и другие. В организациях здравоохранения используются комплексные медицинские информационные системы всех типов учреждений, включая поликлиники, больницы, диспансеры и др. Внедрена технология обращения электронных рецептов, которая должна до конца года охватить все организации здравоохранения и аптечную сеть всех форм собственности. Активно развивается телемедицина. Отрасль, как и вся страна активно переходит на электронный документооборот. Данные о деятельности организаций здравоохранения и состоянии здоровья населения формируются в электронном формате.

Национальная система электронного здравоохранения затронет: каждого гражданина страны (а это более 9,5 млн человек); каждого специалиста (более 50 тыс. врачей и более 120 тыс. средних медицинских работников); каждое учреждение оказывающее медицинскую помощь населению и т.д.

С целью укрепления стратегической функции Министерства здравоохранения по планированию и возмещению расходов на здравоохранение и его способности более эффективно реагировать на растущее бремя неинфекционных заболеваний страна начала пилотный проект «Внедрение системы клинико-затратных групп в Республике Беларусь» при поддержке Фонда партнерства Кореи и Группы Всемирного банка (KPWF). Проект по внедрению системы клинико-затратных групп нацелен на минимизацию избыточных расходов на содержание организаций здравоохранения и более эффективное распределение выделяемых финансовых средств на основе фактических данных об оказанных медицинских услугах каждому пациенту, что невозможно без информационно-коммуникационных технологий.

Все вышеперечисленные аспекты учтены при создании электронного здравоохранения Республики Беларусь и Министерство здравоохранения уже приняло ряд мер. В том числе, в целях объединения IT-решений в здравоохранении введены единые стандарты обмена информацией, проводится работа по разработке централизованных справочников электронного здравоохранения и унификации требований к организационно-техническим условиям организаций здравоохранения. В рамках совершенствования нормативно-правового поля была принята новая редакция Закона о здравоохранении. В ней предусмотрено расширение понятия медицинских изделий с учетом новых внедряемых ИКТ-технологий. Также урегулированы вопросы оказания медицинской помощи, медицинского наблюдения и проведения медицинских экспертиз с применением телемедицинских технологий, вопросы реализации Централизованной информационной системы здравоохранения.

Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) проводится в Минске впервые. Основная цель форума - презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса и граждан посредством информационно-коммуникационных технологий. Организаторы форума - Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг.